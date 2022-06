Top Gun Maverick, Glen Powell racconta i dietro le quinte della scena della spiaggia

Top Gun: Maverick ha saputo regalare grandi emozioni agli spettatori. Una scena molto forte della pellicola è sicuramente quella della partita di calcio a torso nudo tra Maverick e i suoi giovani studenti, tra i quali Glen Powell.

Naturalmente, tutti nella scena sfoggiavano fisici scolpiti e pronti per la spiaggia. Ma sembra che essere un dio greco sia più difficile di quanto si pensi, secondo l'attore.

La star emergente della pellicola, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, ha raccontato i dietro le quinte della scena della spiaggia a USA Today. Il giorno prima, l'attore si è allenato insieme agli altri ragazzi in palestra e ha fatto scorta di proteine. Powell ha persino menzionato tutti quelli che ne hanno assunto altre porzioni prima di giocare a calcio sulla spiaggia. Tutto è andato per il verso giusto, fino alla conclusione delle riprese. Infatti, il cast si è poi ingozzato con qualsiasi cosa dopo mesi di diete restrittive e allenamenti rigorosi, prima di venire a conoscenza di una notizia non proprio piacevole.

"L'abbiamo girato. Poi riceviamo una chiamata subito dopo cena. Diceva: 'Abbiamo l'atmosfera, ma abbiamo bisogno di più. Dobbiamo riprendere le riprese tra un paio di settimane." Ha poi continuato: "Proprio in quel momento, abbiamo abbattuto più crocchette di patate di quante ne abbia mai mangiate un essere umano".

Almeno, la notizia non ha impedito al cast di godersi il pasto, con gli attori che si sono sfogati per bene prima di tornare agli allenamenti e alle diete intense. Intanto, Top Gun: Maverick è sempre più vicino al miliardo di dollari.