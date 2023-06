Booster Gold, Glen Powell in una fan art sarebbe perfetto per il ruolo

Booster Gold è sicuramente uno dei super eroi della DC Comics meno conosciuti al grande pubblico, specie per quanto riguarda coloro che negli ultimi anni hanno fondato la loro conoscenza di questo universo sulle ultime pellicole cinematografiche, tuttavia adesso le cose stanno per cambiare.

Ecco infatti che, proprio in previsione del fatto che al momento James Gunn e Peter Safran sono super indaffarati nel cercare di dare nuova vita all'universo cinematografico DC, sempre più numerose si fanno le voci sui possibili progetti in lavorazione.

A catena quindi, numerose sono anche le varie fan art che vedono diversi attori nei dei super eroi più amati, come la fan art che mostra Jensen Akless nel ruolo di Batman, in vista del nuovo film Batman: The Brave and The Bold.

Tra i tanti progetti, c'è posto anche per una serie tv su Booster Gold, inutile ammettere che i fan non si sono lasciati sfuggire l'occasione neanche questa volta, infatti un'artista di instagram che si fa chiamare Horrific.Heroics, ha ritratto in una fan art la star di Top Gun: Maverick Glen Powell, nei panni del super eroe, del quale quest'ultimo sembra essere in cima alla lista dei fan più grandi.

Nell'immagine pubblicata su instagram, che potete come sempre trovare in calce, il personaggio ha il suo costume classico e l'attore sembra perfettamente nel ruolo, che non dia qualche aiuto a James Gunn nella scelta del futuro interprete ? chi può dirlo.

Sembra comunque che ci sarà da attendere un po' prima di ottenere delle conferme ufficiali, e noi sappiamo quando James Gunn è contro i rumor, quindi non possiamo biasimarlo se ancora si rifiuta di esprimersi apertamente sui membri del cast che comporranno il suo nuovo universo DC.