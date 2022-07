Top Gun Maverick fa il giro del mondo: Tom Cruise torna in vetta al box office globale!

Dopo aver superato Il ritorno del re e Minions Top Gun Maverick è arrivato alle soglie della top20 all time, e non accenna a fermarsi dato che il sequel con Tom Cruise continua a registrare numeri pazzeschi al box office di tutto il mondo.

Al momento della stesura di questo articolo - e perdonateci se continuiamo a dirlo, ma a quanto pare il film Paramount si muove nelle classifiche più veloce di quanto possiamo fare noi in redazione - Top Gun Maverick è il 22esimo maggiore incasso nella storia del cinema, ad un passo dal raggiungere Iron Man 3 e The Fate of the Furious ed entrare prepotentemente nella top20 di tutti i tempi.

Questo perché Top Gun: Maverick sta incassando come un forsennato a livello globale, con la cifra incredibile di 75 milioni di dollari intascata in questi giorni da 65 mercati internazionali, tra le più alte al momento per un film a livello internazionale. Ad esempio, il titolo di Tom Cruise è rimasto alla posizione numero uno in Giappone per tutte le sue cinque settimane di programmazione (finora), guadagnando 4,7 milioni di dollari da 376 sale e scendendo solo del 15% rispetto alla scorsa settimana. Il sequel è andato molto bene anche nel Regno Unito e in Australia, dove si è mantenuto stabile al primo posto scalando di una posizione con l'uscita di Elvis di Baz Luhrmann. Nel frattempo, in Francia, ha incassato altri 3,0 milioni di dollari ed è arrivato terzo dietro a Jurassic World Dominion ed Elvis.

Al momento è impossibile stabilire quando e a che posizione si fermerà l incredibile Top Gun Maverick, dato che la produzione ha dimostrato di non avere limiti e di poter sbaragliare ogni pronostico. Continueremo a monitorare il suo andamento, quindi rimanete sintonizzati!