Top Gun Maverick: una nuova generazione di piloti si presenta nei character poster

Le prevendite di Top Gun Maverick sono state ufficialmente aperte lo scorso 5 Maggio, e mentre i fan si preparano a vedere il film al cinema, la Paramount ci presenta i protagonisti del film nei nuovi character poster, che troverete in fondo all'articolo.

Ovviamente la prima immagine raffigura Pete "Maverick" Mitchell, che nella nuova pellicola dovrà allenare un gruppo di aspiranti aviatori. Ogni poster ci mostra un allievo diverso, e indica il nome del protagonista della foto nella sua parte inferiore. Dunque vediamo Bob (Lewis Pullman), Coyote (Greg Tarzan Davis), Hangman (Glen Powell), Fanboy (Danny Ramirez), Payback (Jay Ellis), Phoenix (Monica Barbaro), e Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller).

Come sappiamo nel sequel ci sarà anche il ritorno di Val Kilmer nei panni Tom "Iceman" Kazansky, la vecchia nemesi del protagonista Maverick. Una notizia, questa che ha entusiasmato e incuriosito i fan, che si chiedono in che modo sarà inserito nel film. Tra i personaggi mostrati nei poster c'è però anche un altro veterano appena introdotto: Vice, interpretato da John Hamm, che si trova più in alto di Pete nella catena della Marina.

Adesso non vi resta che conoscere i personaggi nei poster che troverete in fondo all'articolo. E se ancora non l'avete visto, non perdetevi il trailer di Top Gun Maverick!