Top Gun Maverick ha un finto aereo così realistico che è stato spiato dai satelliti cinesi

Dopo avervi svelato il ruolo di Jennifer Connelly in Top Gun Maverick e del suo legame col film originale di Tony Scott, oggi vi raccontiamo un'altra curiosità legata al blockbuster con Tom Cruise: quella del finto aereo iper-realistico che ha spaventato i cinesi.

E' stato denominato 'Darkstar' e comparirà nei primi minuti del film, ma gli appassionati di aviazione potrebbero fare molta fatica a riconoscerlo: questo perché, per quanto realistico, il modello Darkstar non è in dotazione alla Marina, semplicemente non esiste se non nel mondo di Top Gun Maverick, ed è stato costruito appositamente per il film. Eppure, nonostante non esista, Darkstar ha comunque rischiato di creare qualche problema di carattere diplomatico.

Secondo quanto dichiarato dal leggendario produttore Jerry Bruckheimer, infatti, un giorno la Marina lo avrebbe contattato per riferirgli che la Cina aveva orientato alcuni satelliti spia per dare un'occhiata al modello a grandezza naturale di Darkstar, che era stato messo su una pista per le riprese del film: "La Marina ci ha detto che un satellite cinese ha cambiato traiettoria e ha modificato la sua rotta per fare fotografie al nostro aereo. Pensavano che fosse reale. Ecco a che livello di realismo ci siamo spinti", ha confessa Bruckheimer a Sandboxx News con un pizzico di orgoglio.

Secondo gli esperti, Darkstar vanta una sorprendente somiglianza con le interpretazioni artistiche del tanto atteso nuovo modello dell'ipersonico SR-72. E la cosa potrebbe non essere casuale, dato che secondo Bruckheimer e il regista Joseph Kosinski, il team ha effettivamente lavorato con gli ingegneri della Skunk Works di Lockheed Martin. "Joe ha lavorato con Skunk Works e Lockheed Martin per progettare l'aereo che vedrete nel film. Loro si sono divertiti molto a creare Darkstar", ha detto Bruckheimer. "Il motivo per cui sembra così reale è che sono stati gli ingegneri di Skunk Works ad aiutarci a progettarlo. Si tratta delle stesse persone che stanno lavorando sui veri velivoli dell'esercito".

Per altre letture ecco che cosa ha detto Tom Cruise sulla reunion con Val Kilmer. Top Gun Maverick, lo ricordiamo, sarà al cinema in anteprima il 21 e il 22 maggio e sarà distribuito in tutta Italia dal 25 maggio.