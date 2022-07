Top Gun Maverick: il film con Tom Cruise fa volare gli incassi delle sale Imax!

Nonostante le chiusure dovute al COVID-19 in circa 400 sedi cinesi per l'inizio del trimestre, il botteghino estivo ha spinto gli incassi trimestrali dagli schermi Imax in tutto il mondo a $ 247 milioni, con $ 98 milioni provenienti da "Top Gun: Maverick".

Il film di Tom Cruise, decimo miglior incasso di sempre degli USA, ha avuto un tale successo che Imax prevede di riportare il film sui propri schermi a metà agosto, insieme agli eventi dal vivo della sua nascente avventura Imax Live insieme alla lista delle uscite di agosto e settembre.

"Con tre aperture globali consecutive da 25 milioni di dollari per la prima volta nella sua storia, IMAX ha continuato ad affermare la sua posizione di piattaforma di lancio fondamentale per i principali franchise di intrattenimento", ha affermato il CEO Rich Gelfond in una nota.

"Con l'avanzare dell'anno con titoli chiave come 'Bullet Train' di Brad Pitt, 'Black Adam' di Dwayne 'The Rock' Johnson, 'Black Panther: Wakanda Forever' e 'Avatar: The Way of Water' e una straordinaria offerta dei franchise più grandi per il 2023, siamo concentrati sulla guida della crescita futura dell'azienda attraverso la nostra rete globale, portafoglio di contenuti e piattaforma tecnologica", ha continuato Gelfond.

Intanto, Top Gun Maverick ha superato anche la Bella e la Bestia e Frozen al botteghino.