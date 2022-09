Top Gun Maverick, il film di Tom Cruise è primo su tutte le piattaforme vod possibili

Nonostante sia ancora in programmazione al cinema negli USA e abbia addirittura battuto Spiderman No Way Home nel weekend del Labor Day, Top Gun Maverick di Tom Cruise ha conquistato anche la prima posizione in tutte le classifiche di tutte le piattaforme vod esistenti.

Anche con il National Cinema Day, l'equivalente della nostrana iniziativa Cinema in Festa, che dimezza il costo del biglietto per andare al cinema, molti spettatori hanno pagato i 19,99 dollari necessari per assicurarsi una copia digitale del sequel di Top Gun, spingendo il film Paramount diretto da Joseph Kosinski in cima a tutte le classifiche VOD USA, da iTunes a Google Play: un primato che continua a dimostrare la forza di Maverick, e che si fa ancor più curioso considerando che il film è contemporaneamente primo nella classifica del box office della settimana.

Tra le altre posizioni, con Beast (Universal) e Thor: Love and Thunder (Disney) in arrivo questa settimana, la Universal domina il mercato digitale con ben 14 slot nella top30 slot: tra questi i più alti sono Minions: The Rise of Gru e Nope, entrambi $19,99, rispettivamente secondo e terzo, con Jurassic World: Dominion (sempre a $19,99) che invece si è piazzato quattro. Nella classifica anche Easter Sunday e Black Phone (ciascuno a $19,99) e ancora Bad Guys e The Northman (in sconto a $5,99).

Ricordiamo che qualche giorno fa Top Gun Maverick è entrato nella top12 dei migliori incassi nella storia del cinema, superando Avengers: Age of Ultron e piazzandosi dietro a Frozen II.