Top Gun: Maverick, il film sarà rinviato? Ecco la risposta di Paramount Pictures

Dopo i recenti, ennesimi rinvii di diverse pellicole, i fan si chiedono se la medesima sorte toccherà anche a Top Gun: Maverick, e Paramount Pictures risponde.

In questi giorni stiamo assistendo a nuovi spostamenti nei calendari cinematografici, come ad esempio per No Time To Die, o per restare in casa Paramount, il sequel di A Quiet Place. Così, i fan si stanno chiedendo quali saranno i prossimi titoli a subire ulteriori rinvii.

E mentre sappiamo già che Top Gun: Maverick non andrà in streaming, a questo punto si rende legittima la domanda: la sua uscita nelle sale sarà rimandata, o rimarrà la stessa?

"Non abbiamo intenzione di spostare nuovamente l'uscita cinematografica di Top Gun" ha affermato il Presidente della compagnia Chris Aronson "Credo che i prossimi due mesi siano critici, e dobbiamo vedere se la nuova amministrazione può implementare un robusto piano di distribuzione dei vaccini. Se il programma di Biden funziona nei modi e nei tempi stabiliti, allora penso che saremo in buona forma".

Dunque, almeno per ora, sembra che il film con Tom Cruise manterrà la sua uscita estiva, programmata per il 2 luglio 2021 oltreoceano. E sebbene speriamo tutti per il meglio, se dovesse verificarsi un ulteriore spostamento... Beh, di certo non ci stupiremo.