Top Gun Maverick: solo una fan ha notato questo rimando all'originale di Tony Scott

Top Gun: Maverick è pieno di richiami al film originale del 1986 diretto da Tony Scott, ma ce n'è uno in particolare che potrebbe esservi sfuggito. In effetti, lo stesso montatore del film ha ammesso che solo una fan con l'udito ben affinato ha notato il particolare riferimento nascosto nel sequel di Joseph Kosinski e le ha fatto i complimenti.

"Il mio trucco preferito per le feste che organizzo è mostrare alle persone che invito che hanno campionato l'audio della scena di pallavolo in Top Gun 1986 per la scena di football sulla spiaggia in Top Gun Maverick", ha scritto un utente di Twitter, di nome Emma, condividendo clip delle due scene affiancate. Il post è rapidamente schizzato tra le tendenze e, al momento in cui scriviamo, è stato apprezzato più di 6.000 volte.

Il post è giunto anche all'attenzione del montatore del film, Eddie Hamilton, che ha risposto al tweet: "Emma sono contento che tu l'abbia notato. Un piccolo cenno molto intenzionale all'iconica scena originale del beach volley. Brava. Ben fatto", ha detto. "Per quanto ne so, nessun altro l'ha notato. Goditi questo momento".

Top Gun: Maverick, dedicato proprio al compianto regista dell'opera cult del 1986, Tony Scott, per come è in grado di ragionare sul tempo passato, sia per gli spettatori che per gli stessi personaggi, diventa quasi un contenitore del primo Top Gun, filologicamente inserito tanto nella testa dei protagonisti (le scene che il pubblico ha visto al cinema oggi sono i ricordi di Maverick) quanto nel loro mondo (i fotogrammi dell'originale oggi sono polaroid e memorabilia sulle scrivanie e le pareti dei protagonisti).

Anche per questo modo di ragionare e dialogare col film originale, dunque, è chiaro che Top Gun Maverick brulica di easter-egg dedicati al primo Top Gun. Per altri contenuti sul film, leggete il messaggio di ringraziamento che Tom Cruise ha lasciato ai fan di Top Gun Maverick dopo gli incassi stratosferici del primo week-end di programmazione.