Top Gun: Maverick, Ed Harris nel cast con Jon Hamm e Lewis Pullman

Jon Hamm, Ed Harris e Lewis Pullman sono entrati a far parte del cast di Top Gun: Maverick, sequel dell'iconica pellicola del 1986, Top Gun, in lavorazione alla Paramount Pictures. Il film è previsto nelle sale cinematografiche americane per l'estate prossima, con la data d'uscita fissata dagli studios per il 12 luglio 2019.

I tre si uniscono ad un cast che comprende già Tom Cruise, Val Kilmer, Glen Powell, Jennifer Connelly e Miles Teller, con la regia di Joseph Kosinski.

Miles Teller interpreta il figlio dell'ex partner di Maverick (Tom Cruise), Goose (Anthony Edwards). Sulla trama al momento si sa ben poco, se non che dovrebbe seguire Maverick nella nuova fase della sua carriera, quella da istruttore. E sotto la sua ala protettrice prenderà proprio il figlio di Goose.

Il cast si arricchisce di tre nomi importanti come la star di Mad Men, Jon Hamm, recentemente nel cast di numerosi film, tra cui Beirut di Brad Anderson, Nostalgia di Mark Pellington e 7 sconosciuti a El Royale di Drew Goddard. Nel 2019 interpreterà Sinistro in New Mutants, dodicesima pellicola dell'universo X-Men.

Ed Harris è un veterano di Hollywood, quattro volte candidato all'Oscar. Al suo attivo, nel recente periodo, ha le partecipazioni in titoli come madre! di Darren Aronofsky e Geostorm di Dean Devlin.

Lewis Pullman è il figlio del più noto Bill Pullman e fra i crediti più interessanti vanta l'horror The Strangers: Prey at Night, 7 sconosciuti al El Royale e la serie Hulu, Catch-22.