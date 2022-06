Top Gun Maverick: tutti gli easter-egg nascosti da Tom Cruise per il film originale

Il ritorno di Val Kilmer come Iceman per Top Gun Maverick è solo la più clamorosa delle tante chicche inserite nel film di Tom Cruise e Joseph Kosinski per strizzare l'occhio all'originale Top Gun di Tony Scott.

Il film, dedicato proprio al compianto regista dell'opera cult del 1986, per come è in grado di ragionare sul tempo passato, sia per gli spettatori che per gli stessi personaggi, diventa quasi un contenitore del primo Top Gun, filologicamente inserito tanto nella testa dei protagonisti (le scene che il pubblico ha visto al cinema oggi sono i ricordi di Maverick) quanto nel loro mondo (i fotogrammi dell'originale oggi sono polaroid e memorabilia sulle scrivanie e le pareti dei protagonisti).

Anche per questo modo di ragionare e dialogare col film originale, dunque, è chiaro che Top Gun Maverick brulica di easter-egg dedicati a Top Gun: vediamo insieme quali sono.

La scena iniziale : il prologo di Maverick, che mostra la partenza dei jet da una portaerei mentre le note della colonna sonora di Harold Faltermeyer sfumano in quelle del brano "Danger Zone" di Kenny Loggins, è praticamente una copia-carbone del prologo del primo film.

: il prologo di Maverick, che mostra la partenza dei jet da una portaerei mentre le note della colonna sonora di Harold Faltermeyer sfumano in quelle del brano "Danger Zone" di Kenny Loggins, è praticamente una copia-carbone del prologo del primo film. I 'ferri del mestiere' di Maverick : conclusa la scena del prologo, esattamente come accadeva nel film originale anche Top Gun Maverick ci mostra il protagonista con i suoi inseparabili 'ferri del mestiere', vale a dire la giacca da aviatore, gli occhiali da sole d'ordinanza e la mitica Kawasaki Ninja. Un po' più acciaccati, un po' più sbiaditi, ma ancora operativi.

: conclusa la scena del prologo, esattamente come accadeva nel film originale anche Top Gun Maverick ci mostra il protagonista con i suoi inseparabili 'ferri del mestiere', vale a dire la giacca da aviatore, gli occhiali da sole d'ordinanza e la mitica Kawasaki Ninja. Un po' più acciaccati, un po' più sbiaditi, ma ancora operativi. La figlia dell'ammiraglio : la Penny di Jennifer Connelly in Top Gun Maverick non è un nuovo personaggio, dato che nel film originale veniva raccontata la storia di 'Penny, la figlia dell'ammiraglio', il primo amore di Maverick...per la quale, ovviamente, neanche a dirlo, il protagonista si era messo nei guai.

: la Penny di Jennifer Connelly in Top Gun Maverick non è un nuovo personaggio, dato che nel film originale veniva raccontata la storia di 'Penny, la figlia dell'ammiraglio', il primo amore di Maverick...per la quale, ovviamente, neanche a dirlo, il protagonista si era messo nei guai. La torre di controllo : a proposito di mettersi nei guai, nel primo film Maverick veniva rimproverato per il volo radente alla torre di controllo, una manovra tanto pericolosa quanto inutile e fastidiosa con la quale però il pilota esprimeva tutta la sua sfrenata esuberanza. In Top Gun Maverick il protagonista la rispolvera nel finale, per festeggiare il compimento della missione: e stavolta nessuno lo chiama a rapporto.

: a proposito di mettersi nei guai, nel primo film Maverick veniva rimproverato per il volo radente alla torre di controllo, una manovra tanto pericolosa quanto inutile e fastidiosa con la quale però il pilota esprimeva tutta la sua sfrenata esuberanza. In Top Gun Maverick il protagonista la rispolvera nel finale, per festeggiare il compimento della missione: e stavolta nessuno lo chiama a rapporto. "Great Balls of Fire" : la celebre ballata, simbolo di una mitica scena tra Maverick e Goose nel film originale, qui viene cantata da Rooster, il figlio di Goose, in una sequenza molto simile.

: la celebre ballata, simbolo di una mitica scena tra Maverick e Goose nel film originale, qui viene cantata da Rooster, il figlio di Goose, in una sequenza molto simile. L'insegnante segreto : nel primo film Maverick provava a rimorchiare una bella bionda in un bar per piloti la notte prima di iniziare il suo addestramento alla scuola Top Gun. Non solo la cosa gli va male, ma il giorno dopo scopre che quella bella bionda altri non era che il suo istruttore, cosa che ovviamente gli crea una smorfia di imbarazzo. La stessa cosa succede in Maverick: stavolta però l'insegnante segreto è proprio Pete Mitchell, che si presenta ai suoi giovani piloti il giorno dopo che loro, ignorando la sua identità, lo avevano sbattuto fuori dal bar dove stavano festeggiando.

: nel primo film Maverick provava a rimorchiare una bella bionda in un bar per piloti la notte prima di iniziare il suo addestramento alla scuola Top Gun. Non solo la cosa gli va male, ma il giorno dopo scopre che quella bella bionda altri non era che il suo istruttore, cosa che ovviamente gli crea una smorfia di imbarazzo. La stessa cosa succede in Maverick: stavolta però l'insegnante segreto è proprio Pete Mitchell, che si presenta ai suoi giovani piloti il giorno dopo che loro, ignorando la sua identità, lo avevano sbattuto fuori dal bar dove stavano festeggiando. A bassa quota : nel film originale Maverick odiava la regola della bassa quota, quella che impedisce ai piloti di scendere sotto una determinata soglia; nel sequel, c'è tutta una esilarante gag con Jon Hamm a proposito del fatto che Maverick quella regola vuole abolirla una volta per tutte.

: nel film originale Maverick odiava la regola della bassa quota, quella che impedisce ai piloti di scendere sotto una determinata soglia; nel sequel, c'è tutta una esilarante gag con Jon Hamm a proposito del fatto che Maverick quella regola vuole abolirla una volta per tutte. La partita in spiaggia : uno dei simboli del primo Top Gun è la scena del beach volley, che qui viene riproposta in una chiave diversa, quella del 'dodfight football'.

: uno dei simboli del primo Top Gun è la scena del beach volley, che qui viene riproposta in una chiave diversa, quella del 'dodfight football'. "Non pensare, agisci" : durante la missione finale di Maverick, il mantra che Pete Mitchell cerca di inculcare a Rooster è quello di 'non pensare, agisci', una frase che riecheggia un'altra celebre battuta del primo film: "Quassù non c'è il tempo per pensare, se pensi sei morto".

: durante la missione finale di Maverick, il mantra che Pete Mitchell cerca di inculcare a Rooster è quello di 'non pensare, agisci', una frase che riecheggia un'altra celebre battuta del primo film: "Quassù non c'è il tempo per pensare, se pensi sei morto". Nemici senza nome: in entrambi i film la nazionalità dei piloti nemici e il nome dello Stato contro cui sta combattendo la marina USA non vengono mai nominati.

