Top Gun Maverick fa decollare il box office in Italia: debutto migliore di The Batman!

Top Gun Maverick ha vinto il weekend box office in tutto il mondo diventando ufficialmente il miglior esordio della carriera di Tom Cruise, e ora possiamo confermarvi che i risultati del sequel di Top Gun hanno fatto decollare anche gli incassi italiani.

Dopo averlo aspettato per trentasei anni, infatti, il pubblico italiano ha premiato Top Gun: Maverick con un incasso di oltre 4 milioni di euro, un risultato eccezionale per la pellicola diretta da Joseph Kosinski che, includendo anche le anteprime di sabato 21 e domenica 22 maggio, si attesta come il secondo miglior debutto del 2022 in Italia, relegando le cifre di The Batman di Matt Reves al terzo posto.

Un’impresa possibile grazie anche al ritorno in sala di tanti spettatori che non vivevano un’esperienza cinematografica così impattante e reale da prima della pandemia. Questo successo era auspicato dallo stesso protagonista Tom Cruise, che da sempre manifesta il suo forte legame col grande schermo: “Non succederà mai che i miei film non vadano in sala" ha detto recentemente l’attore al Festival di Cannes, nel corso di un incontro ravvicinato con il pubblico. "Per me la reazione del pubblico è fondamentale. Io vado spesso al cinema, con il berretto e i popcorn, mi piace sentire i commenti della gente, non smetto mai di imparare”.

Inoltre, Top Gun: Maverick ha anche scalzato Doctor Strange nel Multiverso della Follia dalla vetta della classifica: dopo quattro settimane di programmazione, il cinecomix Marvel - il quale, curiosamente, era legato allo stesso Tom Cruise tramite rumor e indiscrezioni di un possibile cameo - a deve cedere il posto al memorabile sequel di Top Gun: esaltato dalla critica italiana e internazionale, il film ha messo tutti d’accordo grazie ad una sceneggiatura coinvolgente, al cast perfettamente in sintonia, all’indiscusso protagonista al massimo della sua forma e alle straordinarie riprese aeree dei veri jet della Marina.

