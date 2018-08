Top Gun: Maverick, la data d'uscita è stata posticipata di un anno!

Un anno di ritardo. Questo il tempo previsto dalla produzione di Top Gun: Maverick per l'arrivo in sala dell'attesissimo sequel con Tom Cruise e Val Kilmer. Vediamo cosa è accaduto.

Secondo un recente report la Paramount avrebbe deciso di posticipare l'uscita di Top Gun: Maverick dal 12 luglio 2019 al 26 giugno 2020. Ecco il testo del tweet che trovate in calce alla notizia

"Exhibitor Relations

@ERCboxoffice

Freddate i motori. La Paramount ha posticipato il release di Top Gun di un anno. da luglio 2019 a giugno 2020."

Questa decisione potrebbe dipendere dai titoli che sono in diretta competizione in quel periodo, con il film. In uscita a luglio 2019 ci sono infatti il blockbuster numero 2 su Spider-Man, il prodotto Sony/Marvel Spider-Man: Far From Home con Tom Holland e il live-action Il Re Leone. Mentre invece per adesso, a giugno 2020 se la vedrebbe "solo" con The Flash, con il reboot of The Six Billion Dollar Man, In The Heights, e con un film senza titolo (per adesso), della Pixar.

Nel cast di Top Gun: Maverick ci sono, tra gli altri, Tom Cruise, Val Kilmer, Glen Powell, Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm, Ed Harris e Lewis Pullman per la regia di Joseph Kosinski da uno screenplay di Peter Craig, Justin Marks, Ashley Edward Miller e Zack Stentz.