Top Gun: Maverick, Danny Ramirez sull'allenamento: 'Il fisico? C'è stata competizione'

La prova costume è un problema che affligge tutti, comuni mortali e star di Hollywood: per informazioni chiedere ai protagonisti di Top Gun: Maverick, che in vista della scena della partita a football in spiaggia hanno dato fondo a tutta la loro resistenza fisica e forza di volontà per metter su un fisico di tutto rispetto.

A parlarne, mentre già qualcuno chiede una nomination agli Oscar per Top Gun: Maverick, è stato uno dei diretti interessati: Danny Ramirez non ha infatti nascosto di aver avvertito una certa competizione con le sue co-star per non sfigurare quando si sarebbe trattato di mettersi in costume davanti alla macchina da presa.

"C'è stata un sacco di competizione con i ragazzi, sin dall'inizio delle riprese, quando si trattava di allenarsi. Penso che sia divertente ritrovarsi con un mucchio di ragazzi a spingersi ognuno oltre il proprio limite in palestra" sono state le parole dell'attore.

Allenamenti di cui, va detto, i risultati si sono visti eccome: da Tom Cruise a Glen Powell, passando per lo stesso Danny Ramirez e Miles Teller, nessuno dei nostri si è effettivamente presentato in ritardo fisico all'appuntamento con la temutissima sequenza! Sarà anche merito loro se Top Gun: Maverick ha battuto Avatar: La Via dell'Acqua come miglior incasso del 2022? A voi l'ardua sentenza!