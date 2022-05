Top Gun Maverick: ma quanto è costato a Tom Cruise noleggiare gli aerei della Marina?

Se Top Gun Maverick sta diventando il più grande successo della carriera di Tom Cruise, oltre al gran cuore emozionante del film gran parte del merito è delle spettacolari e innovative riprese aeree, realizzate a bordo dei veri jet della Marina degli Stati Uniti.

Ma quanto è costato alla Paramount e a Tom Cruise noleggiare gli aerei della Marina? In un recente rapporto di Bloomberg, viene svelato che la major ha pagato alla Marina degli Stati Uniti la bellezza di 11,374 dollari l'ora per pilotare i Super Hornet F/A-18 utilizzati durante le riprese del film diretto da Joseph Kosinski.

Glen Roberts, il capo dell'ufficio media dell'intrattenimento del Pentagono, ha rivelato che le regole del Pentagono vieta al personale non militare di controllare una risorsa del Dipartimento della Difesa che non siano armi leggere negli scenari di addestramento, quindi Tom Cruise non è stato autorizzato a toccare i controlli del Super Hornet. Tuttavia, per le riprese sono stati costruiti dei caccia dalla Boeing Co., in modo che gli attori potessero simulare il volo sul Super Hornet e capire cosa si prova a trovarsi davvero sotto la pressione di immense spinte gravitazionali. Gli attori hanno guidato dietro i piloti di F/A-18 dopo aver completato l'addestramento richiesto, con particolare attenzione sulle manovre per l'espulsione dalla cabina in caso di emergenza.

Non è chiaro quanto la Paramount Pictures abbia speso esattamente per questi 'servizi', ma sappiamo che Top Gun: Maverick ha avuto un budget di produzione dichiarato di $170 milioni: tuttavia l'investimento, visti i primi dati dal box office, sembra destinato ad essere ripagato.

