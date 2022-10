Top Gun Maverick continua a incassare senza sosta: negli USA è in Top 10 da quattro mesi!

Nonostante il film sia disponibile da diverse settimane in streaming on demand e in formato fisico per l'home video, Top Gun: Maverick continua a incassare nelle sale in cui ancora viene proiettato senza sosta. Nella classifica del box-office statunitense, il film è rimasto ed è nella Top 10 dei maggiori incassi ormai da quattro mesi interi.

Secondo quanto riportato da Deadline, Top Gun: Maverick ha continuato la sua corsa al botteghino anche questo fine settimana. Sebbene i suoi incassi stiano ovviamente diminuendo dopo un settembre povero di nuovi film in uscita, la doppietta di Smile e Bros non è riuscita a farlo uscire del tutto dalla Top 10. Con un totale di 1,23 milioni di dollari in tre giorni, Top Gun si è piazzato al 10° posto nella classifica degli incassi del fine settimana, diventando così la 19° settimana e il quarto mese intero in cui il film si è piazzato tra i primi 10.

Il film ha sbalordito con un'apertura nazionale di 126,7 milioni di dollari, prima di raggiungere vette ancora più alte con un totale in patria di 713,5 milioni di dollari, diventando il quinto film di maggior incasso di tutti i tempi negli Stati Uniti. Il suo incasso nel mondo ha raggiunto l'incredibile cifra di 1,48 miliardi di dollari e continua a racimolare soldi al botteghino nonostante sia ora disponibile in VOD. In effetti, non sembra aver rallentato, considerando il fatto che ha conquistato il primo posto al botteghino nel weekend del Labor Day, lo stesso weekend in cui Top Gun Maverick ha conquistato il primo posto su tutte le principali piattaforme digitali.

Tra l'altro, l'unico altro titolo paragonabile a Maverick nella top50 dei migliori incassi di tutti i tempi, dominata come facilmente intuibile da supereroi, adattamenti, remake live-action, fantascienza e fantasy, è Skyfall con Daniel Craig, che però è fermo alla trentesima posizione con un incasso di 1,08 miliardi di dollari.