Top Gun: Maverick CONFERMATO, Val Kilmer tornerà a recitare nel sequel!

The Hollywood Reporter conferma la notizia che l'attore che interpretava Iceman, Val Kilmer, tornerà a vestire di nuovo i panni dell'iconico pilota insieme a Tom Cruise nel sequel di Top Gun che si intitola Top Gun: Maverick.

Grazie al successo che ebbe Top Gun, film del 1986, Tom Cruise venne lanciato nell'olimpo delle star di Hollywood e con lui, anche se con minore fortuna, Val Kilmer, un attore richiestissimo negli anni '90. Il suo ruolo era quello di Tom Kazansky (aka Iceman), una sorta di rivale di Maverick e le cui celebri battute eran cose tipo "Non mi piaci perché sei pericoloso".

Tuttavia, dopo varie vicissitudini che li vedono azzuffarsi, i due nemici riescono a guadagnarsi l'uno il rispetto dell'altro e diventano addirittura amici nel primo film sui top piloti.

Top Gun: Maverick sarà diretto da Joseph Kosinski e, come ci ha fatto sapere Cruise attraverso un post social visto recentemente in rete, la produzione è iniziata. La storia si concentrerà sul fatto che ormai, con la tecnologia dei droni, lo stile d'aviazione dei Top Gun è diventato obsoleto e dunque gli eroi dovranno cercare di fare qualcosa per dimostrare di non essere ancora "da buttare".

Top Gun: Maverick esce al cinema il 12 luglio 2019.