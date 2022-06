Top Gun Maverick, il compositore: 'ho cercato di mettere insieme le voci di tutti'

Il film con Tom Cruise, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, è stato un grandissimo successo. Una delle tante armi segrete del film è sicuramente stata la sua musica, che spazia da Harold Faltermeyer, Hans Zimmer e Lady Gaga, sotto il controllo del compositore di "Mission: Impossible - Fallout" Lorne Balfe.

TheWrap ha parlato con Balfe di come è stato mescolare questi diversi brani musicali, la difficoltà nel bilanciare il vecchio con il nuovo, da i motivetti storici del primo capitolo, al meraviglioso mix delle colonne sonore di Zimmer e Faltermeyer, fino alle nuove emozionanti canzoni di Gaga.

"Ho dovuto districarmi tra tre dei più grandi nomi del mondo: Lady Gaga, Harold Faltermeyer e Hans Zimmer. Conoscevo Hans perché ho lavorato con lui per 15 anni e Jerry Bruckheimer con cui ho lavorato molte volte. Ho cercato di mettere insieme le voci di tutti. Siamo stati separati – eravamo tutti in parti diverse del mondo; Il COVID stava bloccando le cose, persino registrare nuova musica. Abbiamo dovuto registrare da remoto. Tutti registravano nei loro salotti. Non c'era un'orchestra da registrare perché il COVID ci ha bloccato", ha detto Balfe.

"Musicalmente, abbiamo pensato al fatto che avevamo questo tema fantastico e nostalgico, il tema "Top Gun" di Harold. E non avevamo bisogno di suonare il tema completo; bastavano solo tre note e quelle tre note si attivavano nelle teste di chi aveva visto il film originale. Poi, ovviamente, la canzone di Lady Gaga è stata un enorme cambio di direzione che ci ha aiutato perché [al film] mancava il cuore. Quando ha scritto la canzone e abbiamo iniziato ad incorporarla nella colonna sonora, ha sostituito molti altri momenti musicali. Era una lettera d'amore all'aviazione, il tema centrale del film".

Per salutarvi, vi ricordiamo che Top Gun: Maverick ha superato il miliardo di dollari al botteghino, confermando ancor di più il suo enorme successo.