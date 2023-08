Top Gun: Maverick, come facevano gli attori a fare pausa bagno durante le riprese?

Top Gun: Maverick ha segnato il ritorno di un’icona degli anni ’80 nelle sale cinematografiche e la difficoltà per i membri del cast di ovviare a un problema logistico durante le riprese del film. Le tante ore passate in volo, infatti, hanno costretto la produzione a trovare un’idea per permettere agli attori di espletare i propri bisogni.

Top Gun: Maverick ha segnato un record al box office a un anno dalla sua uscita e, bisogna dire, che date le difficoltà presenti sul luogo di lavoro è un record più che meritato da parte del cast del film con protagonista Tom Cruise.

L’attore Lewis Pullman in un’intervista a Vanity Fair antecedente lo sciopero, ha infatti spiegato cosa abbiano dovuto inventare quelli della produzione per permettere agli attori di fare pipì durante le tante ore in volo.

Queste le rivelazioni dell’attore: “Avevamo due sacchetti di gelatina in polvere legati ai polpacci. Tutto si solidificava perché se ci fosse stata una perdita sarebbe stato un disastro. Mettiamola così: ho usato molto entrambi i sacchetti”.

Una soluzione tanto ingegnosa quanto artigianale e che non deve essere stata semplice da accettare per gli attori in quanto a sensazioni e tranquillità nell’usare il metodo.

Pullman ha anche ricordato che per quanto la produzione del film fosse stata enorme, la natura inedita delle riprese faceva sembrare spesso di stare lavorando a un film molto piccolo.

Insomma, tante difficoltà anche difficilmente immaginabili da chi sia fuori dall’ambiente e, per omaggiare l’incredibile lavoro svolto, vi lasciamo con la recensione di Top Gun: Maverick.