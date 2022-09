Top Gun Maverick, colpo di scena: Tom Cruise supera Spider-Man: No Way Home nel Labor Day!

Fino a qualche ora per gli analisti sembrava certo che il weekend del Labor Day sarebbe stato vinto da Spiderman No Way Home, che negli USA è tornato nelle sale con la chiacchierata versione estesa 'More Fun Stuff Version', ma l'ultima parola è spettata a Tom Cruise e a Top Gun Maverick.

Con i conteggi ufficiali, infatti, risulta che l'iniziativa del National Cinema Day, che negli Stati Uniti ha abbattuto il prezzo del biglietto portandolo a soli tre dollari per invogliare il pubblico a tornare nelle sale nonostante già da qualche settimana in Nord-America ci sia stata una totale falla nella distribuzione con l'assenza quasi totale di nuove uscite, abbia largamente premiato Top Gun Maverick, che ha recuperato sul cinecomix Sony Pictures nel giorno degli sconti sui biglietti.

In totale, il film di Tom Cruise ha raggiunto i $7,9 milioni di incasso durante la giornata di lunedì, guadagnandosi il primo posto della classifica del week-end, mentre Spider-Man: No Way Home è sceso addirittura in terza posizione, dopo un entusiasmo iniziale che lo aveva spinto sul gradino più alto del podio tra venerdì e sabato, infatti, il film con Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire ha rallentato proprio durante il National Cinema Day, totalizzando $6,55 milioni sui quattro giorni. Il secondo posto se lo è aggiudicato Bullet Train, che a sorpresa ha approfittato degli sconti sui biglietti per arrivare ad un totale di 7,33 milioni di dollari sul week-end di quattro giorni.

In ogni caso, comunque, il trionfo di Spider-Man: No Way Home e Top Gun: Maverick ha messo in risalto il panorama desolante del botteghino USA, considerando che entrambi i film sono già stati ampiamente distribuiti anche nel mercato dell'home entertainment. A tal proposito, scoprite la data di uscita del bluray di Top Gun Maverick, che sarà disponibile in tantissimi formati diversi e in ben due differenti edizioni steelbook.