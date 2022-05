Top Gun Maverick al cinema: scoprite l'unica star che non ha vomitato (escluso Tom Cruise)

Dopo il folle stunt in volo con James Corden organizzato da Tom Cruise, Top Gun Maverick debutta finalmente nelle sale cinematografiche italiane da oggi 25 maggio e per l'occasione vi sveliamo l'identità dell'unico attore che non ha vomitato durante le spericolate riprese aeree a bordo dei jet.

In questi giorni ne ha parlato il produttore Jerry Bruckheimer con la rivista Total Film: a quanto pare, infatti, escluso ovviamente l'immortale Tom Cruise, che è da anni un pilota professionista con tanto di brevetto e placca onoraria della vera Top Gun, solo una star di Top Gun Maverick è riuscita a non vomitare durante le riprese del film: come ormai dovreste sapere, il regista Joseph Kosinski e il produttore Tom Cruise hanno studiato delle tecniche di ripresa innovative con delle nuove cineprese digitali per filmare gli attori direttamente dall'interno delle cabine dei jet durante le vere acrobazie in volo. La cosa ha portato quasi tutti gli attori a sentirmi male all'interno del proprio aereo, quasi tutti...tranne uno.

"Quando vedi le espressioni sui loro volti, capisci che non stanno recitando" ha confermato Bruckheimer. "Quando vedi l'aereo salire dritto, l'aereo sta andando dritto verso l'alto. Quando vedi l'aereo sottosopra, sono davvero sottosopra. Si può solo immaginare lo sforzo fisico che ogni attore ha dovuto affrontare per le riprese di questo film, e in effetti molti di loro hanno vomitato mentre erano lassù. Tranne Monica Barbaro, se non ricordo male, lei è stata l'unica in grado di gestire la forza G. Oltre a Tom, naturalmente".

