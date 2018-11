Top Gun: Maverick, Christopher McQuarrie scriverà la sceneggiatura!

In una mossa a sorpresa che però tanto sorprendente non è considerato il rapporto fra i due, Christopher McQuarrie ha raggiunto la star Tom Cruise anche in Top Gun: Maverick, del quale scriverà la sceneggiatura.

Si tratta della decima collaborazione fra i due, che a parte il ben noto rapporto professionale stretto in Jack Reacher, Mission: Impossible - Rogue Nation e Mission: Impossible - Fallout, lavorano a stretto contatto fin dal 2008: conosciutisi sul set di Operazioni Valchiria (regia di Bryan Singer su sceneggiatura di McQuarrie) i due sono diventati particolarmente inossidabili, con McQuarrie che ha scritto la sceneggiatura di The Tourist appositamente per Cruise (che poi ha abbandonato il progetto), ha contribuito a quella di Mission: Impossible - Ghost Protocol (non accreditato), realizzato quelle di Edge of Tomorrow e La Mummia e prodotto Jack Reacher - Punto di Non Ritorno.

Fonti vicine alla produzione di Top Gun: Maverick riferiscono che Cruise ha messo McQuarrie rigorosamente a capo del lavoro di revisione della sceneggiatura, già completata. Il progetto è particolarmente caro all'attore, che ha scelto il regista Joseph Kosinski (con cui ha collaborato in Oblivion) ma non gli sceneggiatori precedentemente accreditati, Peter Craig (12 Strong), Justin Marks (Counterpoint) ed Eric Warren Singer (American Hustle). Che Kosinski debba iniziare a guardarsi le spalle?

Tom Gun: Maverick arriverà il 26 giugno 2020. Il cast include Val Kilmer, Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm, Ed Harris, Glen Powell, Manny Jacinto, Lewis Pullman e Thomasin McKenzie.