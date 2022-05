Top Gun Maverick, cantante dei 21 Pilots: 'Tom Cruise è arrivato e ha licenziato tutti'

Prima che Lady Gaga e Hans Zimmer fossero confermati alle musiche di Top Gun: Maverick, tra coloro che erano coinvolti nella stesura delle musiche e del comparto sonoro della pellicola c'era anche Tyler Joseph, cantante dei Twenty One Pilots. Questo prima, a suo dire, di essere licenziato in tronco da Tom Cruise insieme a tutta la crew.

Questo è quanto affermato da Joseph in un'intervista concessa alla stazione radiofonica KROQ. Ecco cosa ha raccontato: "È buffo, stavo lavorando con la persona che si occupa del reparto delle musiche del nuovo Top Gun, per scrivere una nuova canzone per loro, e poi credo che Tom Cruise sia arrivato e abbia licenziato tutti. Avete visto che il nuovo trailer di Top Gun è uscito da circa tre anni. Ci sono state alcune revisioni e io ne ho fatto parte".

Joseph, tuttavia, non è mai andato oltre con il lavoro: "Ho visto alcune scene", ha continuato, "Mi hanno portato qui per mostrarmi alcune scene e altro ancora, ma in realtà non credo di aver iniziato a scrivere".

Ma le dichiarazioni di Tyler Joseph sono state messe in discussione. Una fonte vicina alla produzione afferma che i commenti di Joseph sono "semplicemente non veri" e che Cruise non ha mai visto alcuna canzone presentata dalla band.

Yahoo Entertainment ha contattato i rappresentanti di Cruise e della Paramount, lo studio cinematografico dietro il film, per un commento e aggiornerà questa storia con eventuali dichiarazioni.

Certo il comportamento sul set di Tom Cruise è noto a tutti, fin dalla sfuriata sul set di Mission Impossible 7, quando sgridò con toni molto accesi alcune componenti della crew che non avevano rispettato le misure di sicurezza anti-Covid, indispensabili per poter terminare le riprese in tempo e non allungare ulteriormente le spese di produzione.

Top Gun: Maverick arriverà in Italia grazie alle esclusive anteprime che si terranno il 21 e 22 maggio in tutti i cinema italiani che parteciperanno all’iniziativa. La data d'uscita 'normale', invece, è fissata per il 25 maggio. Inoltre Top Gun Maverick sarà presentato a Cannes nella sezione Fuori Concorso.