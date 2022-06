Top Gun: Maverick, il balletto di Miles Teller virale sul web: il commento dell'attore

Top Gun: Maverick vola al botteghino, e il merito non è del solo Tom Cruise ma anche di un cast colare che ha letteralmente conquistato il pubblico. Tra i più apprezzati c'è sicuramente Miles Teller, divenuto virale sul web anche per un suo simpaticissimo balletto.

Per quelli che hanno già avuto modo di vedere il film, stiamo parlando naturalmente della scena del beach football e del momento in cui l'interprete di Bradley "Rooster" Bradshaw danza a torso nudo, con gli addominali in bella vista. In brevissimo tempo la gif dedicata a questo particolare momento di Top: Gun Maverick ha fatto il giro dell'internet, diventando anche un meme tra i più utilizzati delle ultime settimane.

A tal proposito l'attore ha detto: "È un ballo che io e i miei amici siamo soliti fare quando tutti gli altri ballano molto seriamente. Era qualcosa che facevamo per rompere un po' il ghiaccio. Non sapevo nemmeno che la telecamera fosse su di me in quel momento, figuriamoci se sapevo che quella sequenza sarebbe finita nel film".

Sembra infatti che l'attore non pensava che quella breve parentesi goliardica fosse stata inserita nel film e, se ne è reso conto solo, con gran stupore, alla sua prima. Voi cosa ne pensate di questa pellicola? Se ne avete voglia date uno sguardo alla nostra recensione di Top Gun: Maverick e diteci nei commenti se anche voi siete d'accordo con il nostro punto di vista.