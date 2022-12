Top Gun: Maverick, l'assurdo addestramento del cast: 'Rinchiusi in una gabbia sott'acqua'

Che i film con Tom Cruise siano spesso e volentieri un attentato alla vita dei malcapitati attori che vi prendono parte è cosa risaputa: Top Gun: Maverick ha però probabilmente battuto ogni record da questo punto di vista, con addestramenti davvero oltremodo distruttivi per Glen Powell, Miles Teller e soci (Cruise compreso, naturalmente).

Nei giorni successivi alla premiazione di Top Gun: Maverick come miglior film dell'anno, infatti, il produttore Jerry Bruckheimer ha parlato proprio delle estenuanti prove che gli attori hanno dovuto sostenere prima e durante le riprese: "Li hanno messi bendati in una gabbia, immersi nell'acqua a circa sei/otto piedi di profondità e capovolti. Loro dovevano cercare di capire in che modo uscire dalla gabbia" sono state le sue parole.

Bruckheimer ha poi proseguito parlando dei corsi da pilota gestiti dallo stesso Tom Cruise: "Tom ha organizzato questo corso di tre mesi per tutti gli attori, cominciando con un aereo molto semplice e arrivando poi ai jet della Marina. Sono stati capaci di girare davvero tutte le scene a bordo dei jet, il che è fenomenale perché non potete immaginare quanto sia difficile fare quello che hanno fatto".

Insomma, quando si recita con Tom Cruise meglio partire preparati: il set potrebbe rivelarsi un'esperienza piuttosto adrenalinica! Il regista Joseph Kosinski, intanto, ha parlato della possibilità di un terzo film di Top Gun.