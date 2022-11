Top Gun Maverick arriva in streaming su Paramount Plus: svelata la data italiana!

Pochi minuti fa è stata confermata la notizia che tutti i fan di Tom Cruise stavano aspettando con impazienza: la piattaforma Paramount Plus ha infatti svelato la data d'uscita in streaming per l'acclamato capolavoro Top Gun Maverick di Joseph Kosinski.

La data scelta ha il sapore di un regalo di Natale, dato che Top Gun: Maverick atterrerà su Paramount+ da giovedì 22 dicembre prossimo, in tempo per i giorni clou delle festività natalizie. Prodotto da Paramount Pictures, Skydance and Jerry Bruckheimer Films, il film vede nel cast Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis ed Ed Harris, con la partecipazione straordinaria di Val Kilmer.

Maverick, uscito a maggio al cinema ed ambientato 36 anni dopo gli eventi del seminale Top Gun di Tony Scott, è ad oggi il maggior successo commerciale del 2022 e il secondo miglior film dell'era post-pandemia dopo Spider-Man: No Way Home. Nel mercato domestico il blockbuster con Tom Cruise, atteso per la prima volta nel 2020 ma rinviato a causa del covid, è stato in grado di incassare ben 717 milioni di dollari, classificandosi come il quinto film di maggior incasso di sempre, dietro ad Avatar (760,5 milioni), Spider-Man: No Way Home (804,7 milioni), Avengers: Endgame (858,3 milioni) e Star Wars VIII: The Force Awakens (936,6 milioni); a livello globale invece Top Gun: Maverick ha incassato 1,5 miliardi, una cifra che ne fa l'undicesimo film con il maggior incasso di tutti i tempi.

