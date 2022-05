Top Gun Maverick: arriva il poster IMAX ufficiale!

Mentre viene pubblicato il singolo scritto da Lady Gaga per il nuovo film con Tom Cruise, arrivano le prime impressioni su Top Gun: Maverick. Il film arriverà in sala il 25 Maggio, e a quanto pare uscirà anche in IMAX: ecco il poster di questa versione.

Il regista Joseph Kosinski, che in precedenza aveva lavorato con Cruise nel film Oblivion del 2013, ha raccontato in un'intervista che per il film sono state utilizzate telecamere IMAX per creare immagini per il formato su larga scala. Per dare vita a scene più coinvolgenti, Kosinski ha deciso di collegare queste telecamere principali a veri jet da combattimento. Il tutto ha poi prodotto 800 ore di girato per la pellicola. Una scelta, la sua, sicuramente audace, che secondo chi ha già visto il film sembra aver funzionato.

"Abbiamo passato un anno a lavorare con la Marina per ottenere l'approvazione per mettere sei di queste telecamere di tipo IMAX all'interno della cabina di pilotaggio", ha detto Kosinski. "Quattro di queste erano rivolte verso gli attori e due di loro erano rivolte in avanti, oltre alle telecamere montate su tutti gli esterni dell'aereo... Si può sentire l'autenticità. Si può sentire la tensione, le G-forces, la velocità, qualcosa che non non si potrebbe mai catturare su un palcoscenico, non importa quanti soldi o effetti visivi ci si mettono. Sono stati uno sforzo e un lavoro enorme, ma non si possono fingere i risultati. Non vedo l'ora che la gente lo veda".