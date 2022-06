Top Gun: Maverick, Anthony Edwards approva: 'Missione compiuta!'

Non è mai facile far centro con il sequel di un film tanto amato, soprattutto a decenni dall'uscita del primo, iconico capitolo: per Tom Cruise, però, niente è impossibile, ed ecco dunque questo Top Gun: Maverick continuare a riscuotere consensi in ogni angolo del mondo, anche da parte dei vecchi compagni d'avventura.

Mentre Top Gun: Maverick supera i 600 milioni d'incasso in tutto il mondo, infatti, ad esprimere il suo parere sul lavoro svolto da Joseph Kosinski e soci arriva Anthony Edwards, che nei panni di Goose ci regalò, ai tempi del film del 1986, una delle morti più strazianti e significative della storia del cinema.

Edwards, dicevamo, sembra aver parecchio apprezzato questo attesissimo sequel: "Con un successo del genere... La gente provò emozioni forti con il primo film, e il sequel riesce a far provare proprio ciò che si prova vedendo il primo capitolo, ancora una volta. Quindi, come ho detto a Tom, missione compiuta. Ci è voluto un sacco di lavoro, ma ci sono le emozioni, c'è il tono. Ed è quello che la gente vuole" sono state le parole dell'attore.

Cosa ne pensate? Vi trovate d'accordo con il parere del vecchio Goose? Diteci la vostra nei commenti! Il regista Joseph Kosinski, intanto, ha parlato della possibilità di vedere un terzo capitolo di Top Gun: c'è un Tom Cruise da convincere perché qualcosa si muova!