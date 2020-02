Da Top Gun: Maverick ad A Quiet Place 2: tutti i film Eagle Pictures del 2020

Nel corso di una grande presentazione nazionale del listino 2020, la Eagle Pictures ha presentato tutti i film che approderanno nelle sale italiane grazie alla distribuzione e all'accordo storico con la Paramount Pictures, di cui ricordiamo faranno parte anche gli attesissimi A Quiet Place II e Top Gun: Maverick.

Nonostante il sequel scritto e diretto da John Krasinski e con protagonisti Emily Blunt e Cillian Murphy e quello invece diretto da Joseph Kosinski e con protagonista Tom Cruise siano di base di titoli più grandi e importanti del listino, la Eagle Pictures ha belle sorprese in mano per un 2020 molto interessante, ricco e variegato.



A febbraio usciranno Cattive Acque di Todd Haynes con Mark Ruffalo e Anne Hathaway, poi il Talento del calabrone con Anna Foglietta e Sergio Castellitto. Ad Aprile toccherà a Endless e a La sfida delle moglie di Peter Cattaneo (Full Monty). Sempre ad aprile anche American Skin di Nate Parker. Uscirà anche il biopic dedicato ad Aretha Franklin con Jennifer Hudson, intitolato Respect.



Sbarcherà nei cinema italiani grazie all'accordo con Paramount anche SpongeBob - Amici in fuga. Per le produzioni Eagle italiane vedremo invece Un figlio chiamato Erasmus, Sul più bello e anche l'annunciato Dampyr, tratto dall'omonimo fumetto edito da Sergio Bonelli. Tra gli altri film in uscita ci sono pure Monster Problems, Antebellum, Radioactive, Without Remorse di Stefano Sollima, Snake Eyes e Il Principe cerca moglie 2.