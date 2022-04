Top Gun Maverick ha 800 ore di girato: più della trilogia de Il signore degli anelli!

Dopo aver raccontato della proiezione privata di Top Gun Maverick organizzata per Ridley Scott, fratello del compianto Tony Scott che diresse il capitolo originale con Tom Cruise, emergono nuove informazioni sull'attesissimo sequel della Paramount Pictures.

Come ormai forse saprete - anche solo per sentito dire - Tom Cruise ama trasformare i suoi blockbuster in vere e proprie imprese umane, e il suo ritorno nei panni del pilota di aerei più famoso della storia del cinema non poteva certo essere da meno rispetto alle avventure dell'Ethan Hunt di Mission: Impossibile. Motivo per cui le riprese sui jet di Top Gun Maverick sono state girate dal vero, a bordo di veri aerei davvero in volo, cosa che ha ovviamente richiesto uno sforzo gigantesco da parte della produzione.

A questo proposito, in una nuova intervista con Empire, il regista Joseph Kosinski ha rivelato che l'intera somma delle riprese potrebbe rivaleggiare con l'intera trilogia originale di Peter Jackson Il Signore degli Anelli, dato che ha contato circa 800 ore di girato totale: "In una giornata buona eravamo sul set dalle 12 alle 14 ore, ma magari riuscivamo ad ottenere solo 30 secondi davvero buoni da poter usare nel film. Ogni inquadratura che vedrete è stata realizzata con la fatica e il sudore della fronte. Ci è voluto davvero molto tempo per mettere tutto quanto insieme. Letteralmente mesi e mesi di riprese aeree. Abbiamo girato i tre film de Il Signore degli Anelli messi insieme. Penso che la somma totale sia di circa 800 ore di riprese".

La sfida non è stata solo quella di riprendere gli aerei nel cielo, ma anche gli attori all'interno della cabina di pilotaggio. E durante queste sequenze, trovandosi effettivamente a bordo dei velivoli, erano gli stessi attori a dover mettere mano alle luci e alle cineprese. "Dovevamo insegnare al cast come funzionavano le luci, la fotografia, il montaggio", ha dichiarato la star e produttore Tom Cruise. “Ho dovuto insegnare loro come accendere e spegnere le cineprese e come usare le angolazioni e gli obiettivi della fotocamera. Ovviamente non avevamo un tempo illimitato su questi jet. Se potevano salirci per 20-30 minuti, io dovevo assicurarmi che facessero esattamente ciò di cui avevamo bisogno".

Per altri approfondimenti guardate il trailer di Top Gun Maverick. Il film uscirà il 25 maggio in Italia.