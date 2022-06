Top Gun Maverick oltre gli 800 milioni: è il più grande successo di sempre per Tom Cruise

In neppure un mese di programmazione, Top Gun Maverick si dimostra un film capace di qualunque cosa e in queste ore è riuscito a superare il tetto degli 800 milioni di dollari incassati a livello globale.

I conteggi aggiornati a giovedì 16 giugno affermano infatti che il sequel di Top Gun diretto da Joseph Kosinski è arrivato a quota $806,4 milioni, di cui $422,2 milioni incassati a livello nazionale e $384,2 milioni incassati dal botteghino internazionale. Queste cifre fanno ufficialmente di Top Gun Maverick il maggior successo della carriera di Tom Cruise a livello globale, e superano di diverse spanne il record precedente di Mission: Impossible – Fallout, che nel 2018 era diventato il più grande film di Tom Cruise con $791,1 milioni worldwide.

Da sottolineare, tra l'altro, come il suo record Top Gun Maverick lo abbia stabilito in appena 21 giorni di programmazione, e già così il film è il secondo maggior incasso di sempre per la Paramount. A livello internazionale, Maverick è ora il più grande film di Tom Cruise in 23 diversi mercati, tra cui Regno Unito, Australia e Brasile. È anche il più grande titolo live-action della Paramount Pictures in 15 mercati, tra cui Regno Unito, Australia, Francia e Brasile. Naturalmente, considerati questi ritmi, e tenendo conto che i numeri non tengono conto del week-end in arrivo, Top Gun Maverick potrebbe superare il miliardo di dollari in tutto il mondo: tra l'altro il film la prossima settimana uscirà anche in Corea, un mercato molto fan di Tom Cruise, che non a caso sarà lì per presentarlo personalmente ai fan.

