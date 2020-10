Top Gun, Matrix, Star Wars: oltre 900 cimeli da storia del cinema all'asta, ecco quali!

Prop Store si prepara al grande ritorno con una nuova asta prevista tra l'1 e il 2 dicembre prossimo, quando più di 900 pezzi di cimeli della storia del cinema e della televisione saranno messi all'asta per un valore complessivo di $5,6 milioni di dollari.

I pezzi includono la spada laser di Obi-Wan Kenobi usata da Ewan McGregor da Star Wars: Revenge of the Sith, (2005) che si stima venga venduta tra i $103mila e i $155mila dollari, il cappotto di Pete 'Maverick' Mitchell indossato da Tom Cruise in Top Gun (1986), il cui valore è compreso tra $15mila e $21mila dolari e le scarpe di Vivian Ward indossate da Julia Roberts in Pretty Woman (1990), che potrebbero essere vendute per $13mila o $19mila dollari.

L'asta britannica dell'anno scorso ha visto una trappola fantasma di Ghostbusters (1984) venduta per $242mila dollari, mentre all'asta di Los Angeles tenutasi nell'agosto 2020 un costume promozionale di Darth Vader di Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977) è stato venduto all'asta per $287mila dollari.

Altri lotti di quest'anno includono la tuta da allenamento MI6 di James Bond (Daniel Craig) da Skyfall (2012) per $19.000- $26.000, il droide R2-S8 Droid da Solo: A Star Wars Story (2018) per $52.000 - $78.000 e il costume da combattimento di Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) da The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (2015) per $10.000- $13.000, nonché il costume completo di Neo (Keanu Reeves) da Matrix Reloaded (2003) per $52.000- $78.000.

Prop Store è una delle principali società di cimeli cinematografici e televisivi con sedi a Los Angeles e Londra. L'asta di quest'anno sarà la settima consecutiva per l'outfit, con le offerte che possono essere inoltrate online o per telefono da qualsiasi parte del mondo. L'asta sarà trasmessa in live streaming online.

Ricordiamo che Tom Cruise, che tornerà nel 2021 con Top Gun: Maverick, è stato premiato dalle forze armate USA con una medaglia onoraria; nel 2021 tornerà anche Keanu Reeves con Matrix 4.