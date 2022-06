Top Gun inarrestabile: nuovo weekend migliore degli esordi di tutti i Mission Impossible

Tom Cruise è a caccia di record con Top Gun Maverick, e le cifre anticipate per il secondo week-end di programmazione sembrano pronte a fornirgli il carburante necessario per raggiungerli.

Senza nuove grandi uscite questo fine settimana in Nord-America (Jurassic World: Il Dominio negli USA è previsto per il 10 giugno), Top Gun: Maverick di Paramount/Skydance continua a dominare il botteghino indisturbato, con un incasso di altri $25 milioni di dollari nel suo secondo venerdì e un totale stimato intorno agli 84,5 milioni di dollari per l'intero secondo fine settimana. Come sempre i numeri ufficiali arriveranno al più tardi lunedì (e nel corso della settimana appena conclusasi, come ricorderete se ci seguite quotidianamente, è stato rivelato che il sequel con Tom Cruise durante il suo week-end d'apertura ha incassato perfino di più di quanto annunciato inizialmente, ovvero 300 milioni di dollari invece che 250) ma intanto in base a queste stime si registrano numeri superiori rispetto alle aperture di ogni altro film nella carriera di Tom Cruise, inclusi quelli di Mission: Impossible. In sostanza, si, avete letto bene: il secondo week-end di Maverick incasserà più dei week-end d'esordio dei film di Ethan Hunt.

Con questo risultato, Top Gun: Maverick vedrà il suo totale nazionale salire a $290 milioni entro la fine del weekend, cosa che lo renderebbe in appena due settimane di programmazione il miglior incasso domestico della carriera di Tom Cruise. Il film, come ricorderete, ha già stabilito un nuovo record di incasso per il weekend del Memorial Day, con la sua apertura da $160,5 milioni su quattro gironi. Secondo gli analisti, il ritmo è lo stesso di quello fatto registrare da Doctor Strange in the Multiverse of Madness dei Marvel Studios, il che significa che il sequel di Top Gun potrebbe superare il tetto dei 400 milioni di dollari a livello domestico.

