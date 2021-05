Top Gun è un film gay? Jerry Bruckheimer ringrazia Tarantino per il monologo sul film

Il produttore di Top Gun, Jerry Bruckheimer, ha celebrato il 35° anniversario dall'uscita del film parlandone in un'intervista a Vulture, nella quale affronta anche il tema omosessuale legato alla pellicola. Una lettura interpretativa del film che venne data da Quentin Tarantino nel monologo del suo cameo in Il tuo amico nel mio letto.

Nel monologo il personaggio di Tarantino afferma che Top Gun è 'una storia sulla lotta di un uomo con la propria omosessualità'. Ecco la prima parte del discusso monologo:

"Sai qual è il più grande copione del cazzo che sia mai stato scritto nella storia di Hollywood? Top Gun! Top Gun, è cazzutissimo. Top Gun, la storia di un branco di piloti da combattimento; è la storia di un uomo che combatte la propria omosessualità. Sul serio, questo è il messaggio di Top Gun. C'è Maverick, giusto? Maverick che vive al massimo, come un vero eroe, sempre in prima linea. Beh, perfetto. Poi c'è Iceman, con tutto il suo equipaggio. Sono gay, sono gay, incarnano l'ideale omosessuale, mi segui? Il messaggio è 'vai, vai con i gay, vai'. Lui è in bilico, non sa scegliere. Kelly McGillis è chiaro, è chiaro, è l'eterosessualità e lei gli dice 'No, no, no, no, devi venire con me, devi seguire le regole, devi scopare con me' e quelli dicono 'No, vieni con noi, sii gay, sei come noi, sei gay'. Beh, è in questa chiave che devi vedere Top Gun".



Grande fan del film, Tarantino ha chiesto a Tom Cruise perché ha scelto di tornare nel sequel di Top Gun. Jerry Bruckheimer ha ringraziato Tarantino per questa visione del film, pur ammettendo che non era quella l'intenzione degli autori:"Quando si fa un film le persone possono interpretarlo come vogliono e vedere qualcosa in esso che i creatori non avevano idea stessero toccando. Quindi siamo sorpresi, ogni volta che sentiamo qualcosa di cui si parla o si scrive, i film che realizziamo che non hanno un contesto reale per i registi o ciò che i registi volevano fare. Eppure ha rilevanza per loro, perché le persone ci credono".

Il produttore prosegue:"Il regista [Tony Scott] e Tarantino erano ottimi amici. In effetti, Quentin è entrato [nel progetto] e ha aiutato me e Tony in Allarme rosso; ha scritto un paio di scene per noi. Quindi c'era un grande cameratismo e rispetto tra Quentin e Tony. Detto da Quentin, è sempre un complimento".



