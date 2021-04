Top Gun: cosa c'entra John Carpenter con il cult di Tom Cruise?

Nei primi anno '80, prima che Top Gun fosse affidato alla regia di Tony Scott, il film con Tom Cruise venne proposto anche a John Carpenter, che però rifiutò per via della sceneggiatura, e in particolare delle sequenze finali.

"E Top Gun? Dai, nel terzo atto dovevano combattere i Russi? Avrebbe scatenato la Terza Guerra Mondiale. Suvvia, smettiamola" ha dichiarato il regista di Halloween in un'intervista rilasciata a Entertainment.ie nel 2016.

Nel corso della stessa intervista, a Carpenter e stato chiesto in che modo avrebbe realizzato Top Gun se gli fosse stata data carta bianca ("puoi fare quello che vuoi, l'importante è che ci siano gli aerei") ma a quanto pare si tratta alla base di un progetto completamente agli antipodi rispetto alla visione del regista. "Non lo so, non potrei farci niente con quel film. Non ne ho idea. È strano, lo ha rivisto di recente? È un film davvero strano. Non lo so. Probabilmente, farei guidare gli aerei da piloti nudi" ha scherzato Carpenter.

Il filmmaker non fu l'unico artista a rifiutare di partecipare a Top Gun. Ricordiamo infatti che Matthew Modine, il soldato Joker di Full Metal Jacket, rifiutò il ruolo di Maverick perché credeva che il film risultasse troppo celebrativo nei confronti dell'esercito americano. Non a caso, poco dopo prese parte al celebre war movie di Stanley Kubrick.

A proposito del cult con Tom Cruise, vi ricordiamo che il sequel Top Gun: Maverick è stato rinviato a novembre 2021.