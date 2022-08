Top Gun continua a volare. Incassi record grazie anche alla Marvel

Top Gun: Maverick è stata una vera e propria manna dal cielo per le sale cinematografiche di tutto il mondo. Con una concorrenza spietata delle piattaforme streaming ed il COVID che ha l'industria, il film con protagonista Tom Cruise ha portato linfa nuova ai botteghini.

Un successo per certi versi inaspettato continua a circondare il film e se sono ancora molti i dubbi sulla possibilità di un sequel di Top Gun: Maverick, ma per il momento la pellicola non sembra voler placare la sua ascesa.

Le cause di questo exploit vanno ritrovate nell'enorme successo e nella quasi egemonia cinematografica dell'universo Marvel degli ultimi anni. Così ha da poco affermato in un'intervista con Entertainment Weekly il produttore Jerry Bruckheimer: "Il pubblico ama la Marvel e la DC. Sono film bellissimi, realizzati da persone di grande talento. A volte si vuole vedere qualcosa di reale, e questo è ciò che Top Gun ci ha dato... Questi aviatori sono là fuori a proteggere il nostro Paese in questo momento, volando in giro per il mondo, e voi state facendo un giro con loro. Vedete quello che fanno, vedete com'è la loro vita, le prove e le tribolazioni che devono affrontare. Lo state vivendo con i nostri attori".

L'inevitabile e crescente presenza della CGI nelle pellicole Marvel appare quindi il motivo principale che ha spinto il pubblico ad amare e applaudire la realtà offerta da Cruise e colleghi: estenuanti allenamenti fisici e scene di volo riprese dal vivo. Prove talmente dure e intense da causare il vomito persino in Miles Teller e, se volete saperne di più, qui la nostra recensione su Top Gun: Maverick di qualche mese fa.