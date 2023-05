Top Gun, ecco come il produttore convinse Tom Cruise ad accettare il ruolo!

Vedendo il successo raggiunto dal sequel, 38 anni dopo l'uscita del primo film, sembra quasi assurdo che inizialmente Tom Cruise fosse riluttante a firmare per interpretare il protagonista di Top Gun/b><, una delle pellicole d'azione più iconiche della storia del cinema moderno.

Pare che Tony Scott volesse a tutti i costi Cruise nel suo film ma l'attore, inizialmente, non sembrava particolarmente convinto. Ad aiutarlo nella sua decisione accorse il produttore della pellicola Jerry Bruckheimer che utilizzò delle tecniche di convincimento un pò particolari. Conoscendo la passione dell'attore per le sfide, chiese ai Navy Blue Angels (piloti acrobatici della Marina America) di portare l'attore in alta quota.

Cruise non era l'unico a non voler partecipare al film. Infatti, Val Kilmer lavorò a Top Gun per obblighi contrattuali. Dopo la "gita" di Cruise in alta quota con la Marina Militare la risposta affermativa dell'attore arrivò molto velocemente. "Loro portano Tom lassù e fecero cinque acrobazie. Scesi sulla pista corse ad un telefono pubblico e disse: 'Ci sto. Sto girando il film. Lo adoro. È fantastico'" ha raccontato il produttore ripercorrendo i momenti in cui l'attore decise di accettare il lavoro.

