Top Gun, come si è evoluta l'amicizia tra Maverick e Iceman dopo il film originale?

La commovente reunion tra Maverick e Iceman in Top Gun Maverick è stata voluta a tutti i costi da Tom Cruise, e in una recente intervista promozionale il regista Joseph Kosinski ha svelato qualche retroscena in più sul ritorno di Val Kilmer.

Parlando con Screen Rant, il regista ha discusso il ruolo di Val Kilmer nel sequel di Top Gun e l'l'evoluzione dell'amicizia tra Maverick e Iceman dopo gli eventi del film originale, nel quale erano notoriamente dei grandi e agguerriti rivali.

"Ci piaceva molto l'idea che Iceman, come ricorderete, avesse vinto il trofeo Top Gun nel 1986. In effetti, in una scena di questo film lo vedrete appeso alla sua parete. Dopo gli eventi del primo capitolo, Ice è rimasto nella Marina e ha continuato a salire di grado. Ora, è praticamente il più in alto in grado possibile, mentre Maverick è rimasto solo un capitano. Ma l'amicizia che nasceva alla fine del film originale è andata avanti per decenni, e Iceman in tutto questo tempo ha sempre guardato le spalle a Maverick, che invece ha continuato a cacciarsi nei guai. Abbiamo lavorato tantissimo alla scena tra Tom e Val, l'abbiamo studiata tutti noi insieme nei minuti particolari. E quando è arrivato il momento di girare, è stato molto emozionante. Perché non è stata solo la riunione di questi due personaggi, ma anche quella di Val e Tom, che non si vedevano da parecchio tempo. Quindi, si, è stato un giorno davvero speciale."

