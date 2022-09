Top Gun: il cofanetto con i due film di Tom Cruise è la cosa più figa che vedrete oggi

Dopo aver svelato la data di uscita del bluray di Top Gun Maverick, oggi possiamo cerchiare di rosso un altro giorno sul calendario dei fan della saga con protagonista Tom Cruise.

In queste ore è stata infatti annunciata la "Top Gun 2-Movie 4K Steelbook Superman Collection", il cui nome chiaramente è già tutto un programma: questa speciale edizione da collezione per gli amanti dell'home-video fisico, infatti, includerà entrambi i film del franchise, l'originale Top Gun di Tony Scott e il sequel fenomeno del 2022 Top Gun Maverick di Joseph Kosinski, per la prima volta inclusi in un'unica pacchetto steelbook con tantissimi contenuti speciali: tra questi anche le iconiche piastrine "Top Gun", un portachiavi in ​​pelle "Maverick", diverse decalcomanie magnetiche, sottobicchieri e foto.

Tra i contenuti bonus video, invece, i fan potranno volare dietro le quinte per assistere all'intenso programma di addestramento al volo del cast, e scoprire come hanno fatto i creatori del film a catturare le sequenze aeree più spettacolari di sempre superando i limiti di velocità Mach-10 con un velivolo sperimentale appositamente progettato per il film. Inoltre, ovviamente spazio anche a Tom Cruise, che in video speciale condivide la sua passione per l’Aviazione mentre pilota il suo aereo e racconta la sua incredibile carriera nella famosa masterclass tenuta al 75esimo Festival di Cannes, dove il film è stato presentato lo scorso maggio. Infine, inclusi due video musicali con i brani di Lady Gaga e degli OneRepublic.

La "Top Gun 2-Movie 4K Steelbook Superfan Collection", della quale potete trovare un'immagine qui sotto, uscirà in tempo per Natale e sarà disponibile dal 6 dicembre 2022. Ci farete un pensierino? Ditecelo nella sezione dei commenti!