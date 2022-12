Top Gun, ci sarà un terzo capitolo dopo Maverick? Risponde Joseph Kosinski!

Top Gun: Maverick è uno dei più grandi successi al botteghino nel 2022. Dopo anni di voci e speculazioni sul sequel del cult di Tony Scott finalmente si è concretizzato il nuovo capitolo cinematografico del franchise con Tom Cruise. Il futuro potrebbe riservare ulteriori sorprese ai fan? Ne ha parlato il regista Joseph Kosinski.

L'ipotesi di un Top Gun 3 non è così remota e Kosinski ha dichiarato:"C'è un'altra storia abbastanza avvincente da farci tornare al lavoro? Mi pare che alla fine del film, Maverick abbia ancora benzina nel serbatoio. Non si è ancora sistemato". Parole che alimentano le voci sulla possibile produzione di Top Gun 3.



In considerazione del risultato al box-office - Top Gun Maverick è stato premiato come miglior film ai National Board Review - è piuttosto scontato che Joseph Kosinski parli in questi termini di un possibile terzo capitolo del franchise.

Nel frattempo quest'anno, trentasei anni dopo il primo leggendario lungometraggio di Tony Scott, è uscito nelle sale Top Gun: Maverick.

Il film, diretto da Joseph Kosinski, vede Pete Maverick (Tom Cruise) promosso al grado di capitano e impegnato nel ruolo di istruttore alla storica 'Top Gun'. Maverick deve adattarsi alla rigidità del vice ammiraglio Cyclone (Jon Hamm) e cercare di non soccombere alle emozioni nel formare il figlio del compianto Goose, interpretato da Miles Teller.



