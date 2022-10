Top Gun: il primo capitolo è il 'classico' più visto sulle piattaforme streaming!

Mentre Top Gun: Maverick continua ad incassare senza sosta negli USA, il primo capitolo del franchise inizia ad entrare prepotentemente nelle case degli spettatori, con la domanda media del film che è aumentata di circa 44,9 volte. Vediamo insieme nel dettaglio come si sono comportate le piattaforme di streaming nel mese di settembre.

Grazie ai dati di Parrot Analytics, che tiene conto della ricerca dei consumatori, degli streaming, dei download e dei social media, possiamo vedere quanto i 'classici', film usciti più di 20 anni fa, siano importanti per i servizi di streaming.

Ad esempio, HBO Max ha registrato la maggior quantità di domanda totale per il suo catalogo a settembre e la domanda totale dei classici sulla piattaforma è stata superiore a quella di qualsiasi altro streamer. In proporzione a tutti i film della piattaforma, i film usciti più di 20 anni fa hanno rappresentato nello scorso mese il 36% di quelli visti su HBO Max.

Per quanto riguarda Paramount+, che vi ricordiamo è arrivato da poco in Italia, pensate che il 40% dei film visti sulla piattaforma a settembre sono stati proprio dei classici. Il più visto è stato appunto Top Gun, disponibile in esclusiva sulla piattaforma.

Netflix si è invece piazzata al secondo posto per quanto riguarda la domanda totale del suo catalogo a settembre, ma pensate che solo l'11% dei film visti sono stati dei classici, un numero molto inferiore rispetto alle altre piattaforme, che detengono i diritti della maggior parte delle vecchie pellicole. Disney+ ha totalizzato invece il 25% in questa speciale classifica, che vi lasciamo qui sotto.