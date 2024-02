Top Gun, un attore del primo film fa causa a Paramount per Maverick: cosa è successo

Top Gun avrà il suo terzo film ma prima Paramount dovrà sciogliere alcuni nodi tra cui una diffida mossa da una sua vecchia conoscenza: Barry Tubb.

Nel film originale Top Gunn, l'attore interpretava i panni di Henry Ruth detto Wolfman: Tubb non è tornato dopo la pellicola del 1986, ma in Top Gun: Maverick l'attore ha fatto la sua comparsa e proprio questo è alla base dell'azione legale mossa contro gli studios. Infatti, Tubb afferma di non aver dato il proprio consenso a Paramount per usare l'immagine di Tubb nel sequel come si legge in alcuni documenti. In particolare l'attore si riferisce alla scena, nel film del 2022, dove Hangman (Glen Powell) e Coyote (Greg Tarzan Davis) scoprono che Rooster Bradshaw (Miles Teller) è in realtà il figlio del defunto Goose (Anthony Edwards).

Secondo l'accusa, infatti, quando Tubb stipulò il contratto con gli studios i sequel del film diretto da Tony Scott erano inesistenti "ciò sta a indicare che né il querelante né la Paramount avevano contemplato alcun seguito quando il contratto tra loro fu stipulato il 5 giugno 1985", prosegue la diffida dichiarando inoltre che Paramount avrebbe intenzionalmente usato le immagini di Tubb in alcune scene rilevanti di Top Gun: Maverick. Barry Tubb potrebbe richiedere a Paramount un risarcimento danni milionario.

Nell'attesa di scoprirà come si evolverà la causa sul piano legale, Glenn Powell ha anticipato importanti novità su Top Gun 3!