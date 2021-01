Top Gun: 8 curiosità sul cult anni '80 con Tom Cruise

Questa sera torna nelle TV italiane Top Gun, il cult anni '80 diretto da Tony Scott che ha lanciato definitivamente la carriera di Tom Cruise a Hollywood. Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi le curiosità e i retroscena da non perdere sulla pellicola.

Tom Cruise oggi è noto per svolgere in prima persona anche stunt molto complicati e pericolosi, e Top Gun in un certo senso ha segnato l'inizio di questa sua abitudine. Prima del film l'attore non aveva infatti mai guidato una motocicletta, ma per l'occasione ha preso delle lezioni nel parcheggio della House of Motorcycles di El Cajon, in California. Le sue scene in sella alla Kawasaki GPZ900R sono tra le più iconiche degli anni '80.

Essendo più basso di Kelly McGillis di circa 8 centimetri, Tom Cruise ha utilizzato un rialzo in diverse scene in cui ha recitato al fianco dell'attrice.

Oggi è impossibile immaginare Maverick con un volto diverso da quello di Tom Cruise, ma prima di ingaggiarlo sono stati presi in considerazione diversi altri attori. Uno di questi è Matthew Modine, che però decise (e come biasimarlo) di lavorare con Stanley Kubrick per Full Metal Jacket.

Per via del successo di Top Gun, la marina statunitense ha registrato un aumento nei reclutamenti del 500% .

. Oltre a Tom Cruise, il film ha portato alla ribalta un'altra star del cinema americano. Praticamente sconosciuta fino a quel momento, Meg Ryan si è infatti fatta notare agli occhi del grande pubblico grazie al piccolo ma importante ruolo della moglie del migliore amico di Maverick, Carole.

Con un incasso di oltre 356 milioni di dollari, Top Gun è risultato al primo posto del box office del 1986 .

. La canzone scelta inizialmente per la colonna sonora era "Only the Strong Survive", ma Bryan Adam rifiutò di concedere i diritti perché vedeva il film come un inno alla guerra. Così la produzione decise di puntare su "Take My Breath Away", brano de Berlin che si rivelò un vero e proprio successo e si aggiudicò l'Oscar per la migliore canzone originale.

L'astrofisica Charlotte "Charlie" Blackwood, il personaggio interpretato da Kelly McGillis, è ispirato alla vera figura di Christine Fox, temutissima dirigente militare che è stata vice segretario alla Difesa degli USA dal 2013 al 2014.

Vi ricordiamo che l'atteso sequel Top Gun: Maverick arriverà nelle sale a luglio 2021. Nel frattempo, Tom Cruise è stato nominato aviatore onorario dalla Marina statunitense.