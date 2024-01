Top Gun 3 è ufficiale! Via alla produzione del film con Tom Cruise

Negli ultimi giorni si è parlato parecchio del nuovo accordo senza esclusiva di Tom Cruise con Warner Bros. per la lavorazione di prodotti originali e di franchise. Ora Paramount è passata al contrattacco e ha ufficializzato la produzione del terzo film di Top Gun, al quale starebbe già lavorando lo sceneggiatore Ehren Kruger.

Oltre al ritorno di Tom Cruise, Top Gun 3 dovrebbe riproporre nel cast Miles Teller e Glen Powell, con Joseph Kosinski coinvolto come regista e produttore, in quest'ultimo ruolo al fianco di Jerry Bruckheimer e David Ellison.



Il terzo capitolo era nell'aria, soprattutto dopo l'enorme successo di Top Gun: Maverick, che ha permesso a Paramount d'incassare ben 1,5 miliardi di dollari a livello globale, confermando la forza contemporanea di Top Gun a distanza di più di trent'anni dal cult di Tony Scott e la capacità di Tom Cruise di attrarre il pubblico nelle sale anche in un periodo storico complicato come quello della pandemia di COVID-19.

Il nuovo accordo di Tom Cruise con Warner Bros. inizierà dopo la lavorazione del sequel di Mission: Impossible e ha colto di sorpresa fan e addetti ai lavori; l'attore è da anni strettamente legato a Paramount, con cui ha lavorato alla saga di Mission: Impossible e al franchise di Top Gun.

In realtà l'attore in passato ha già lavorato con Warner a film come Eyes Wide Shut, Risky Business, Edge of Tomorrow, L'ultimo samurai e Intervista col vampiro.

