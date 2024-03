Top Gun 3, la storia è pronta: 'Tom Cruise è molto contento della trama'

Dopo le nuove foto dal set di Mission: Impossible 8, le cui riprese sono ancora in corso a Londra, torniamo a parlare dell'altro attesissimo sequel di Tom Cruise in lavorazione in casa Paramount Pictures, ovvero Top Gun 3.

A quanto pare, infatti, il co-sceneggiatore di Top Gun: Maverick Ehren Kruger è già a lavoro da qualche tempo sulla sceneggiatura del prossimo capitolo, dato che il produttore del franchise Jerry Bruckheimer, nel corso di una nuova intervista promozionale con Variety, ha rivelato che Tom Cruise ha promosso a pieni voti la storia del film. Tuttavia, a causa dei tanti impegni della star non è chiaro quando inizieranno le riprese del nuovo film.

"Sarà Tom Cruise a guidare il cast", ha detto Bruckheimer. “Tom è fantastico. Abbiamo trascorso diverso tempo con lui. Abbiamo una storia. Joe Kosinski ha avuto un’idea meravigliosa per la storia e Tom dopo averla letta l'ha promossa a pieni voti. Ha detto che gli piace davvero tanto, quindi l'abbia sviluppata. Ma non sappiamo quando verrà realizzata perché Tom è molto impegnato. Sta girando Mission: Impossible proprio adesso, e dopo penso che dovrà fare un altro lavoro. Se tutto va bene, otterremo una sceneggiatura che gli piace e torneremo di nuovo a volare”.

Top Gun: Maverick è stato un enorme successo per la Paramount: il film è stato nominato all'Oscar come miglior film e ha incassato quasi 1,5 miliardi di dollari, rendendolo il film più popolare della carriera di Tom Cruise.

Recentemente Glen Powell ha promesso grosse novità in arrivo per Top Gun 3, quindi restiamo in attesa.

