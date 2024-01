Top Gun 3 rischia di rovinare la storia di Maverick? Parliamone

Se n'è parlato spesso di come Top Gun: Maverick sia stato un film a suo modo inaspettato, sia per il successo così grande sia per la qualità oggettiva del prodotto. Ma Top Gun 3 non rischia di rovinare quanto di buono fatto finora?

Ci siamo infatti chiesti come potrebbe continuare la storia in Top Gun 3 e pensandoci il rischio di un more of the same è abbastanza concreto. Certo, erano le stesse preoccupazioni che tutti quanti avevano all'annuncio di un sequel dello storico Top Gun, eppure Maverick ha fugato ogni dubbio.

Riuscirà però il terzo capitolo a compiere di nuovo un'impresa del genere? Perché la forza di Maverick stava soprattutto nelle tematiche che il film affrontava, dal passaggio di testimone all'incapacità di abbandonare la propria natura, fino al racconto delle icone hollywoodiane che ancora non tramontano.

Il rischio quindi è che Top Gun 3 possa essere un film ottimo dal punto di vista action ma che reiteri un po' gli stessi temi, oppure che non riesca a trovarne di nuovi da legare così bene alla trama come era stato fatto con Maverick.

Tom Cruise dovrà quindi individuare la chiave di volta giusta per Top Gun 3 e bissare il successo stratosferico del secondo capitolo.

E per voi Top Gun 3 rischia di rovinare Maverick? Che ne pensate? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a 3 motivi che hanno reso Top Gun Maverick un grande successo.