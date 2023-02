Top Gun 3, Monica Barbaro si dichiara pronta per tornare nei panni di Phoenix

Con Tom Cruise al lavoro sul nuovo Mission: Impossibile, le indiscrezioni sul prossimo capitolo di Top Gun sono pressoché nulle; tuttavia, Monica Barbaro (interprete del tenente Natasha "Phoenix" nel recente Top Gun: Maverick) desidera ardentemente partecipare a un eventuale sequel.

Così ha dichiarato Barbaro in un'intervista da At Midnight: "Mi piacerebbe moltissimo rivisitare Phoenix e tornare nei suoi panni. Riguardo al dover preparare subito un altro film? Be', penso alla loro pazienza con questo franchise in particolare... Rispetto la decisione dello staff di prendersi tutto il tempo necessario e rimanere fermo sulle sue convinzioni, scegliendo, ad esempio, di non realizzarne un secondo capitolo fino a che non avrebbe avuto la tecnologia adatta e una storia favolosa su cui lavorare e in cui immergersi". Ha poi aggiunto: "È entusiasmante superare i 30 anni, così come utilizzare quella stessa nostalgia pur realizzando un film davvero molto, molto diverso dall'originale... Perciò attenderò tutto il tempo necessario, se è quello che serve!" Nell'attesa di nuove indiscrezioni, ecco la recensione di Top Gun: Maverick.

Ricordiamo infatti come la discrepanza tra i due capitoli di Top Gun sia stata di oltre 30 anni (1986 per il film originale, 2022 per il nuovo Maverick), e noi spettatori ci auguriamo di assistere al terzo capitolo in meno tempo; tuttavia, un'attesa del genere ha di certo giocato un ruolo importante per la pellicola diretta da Joseph Kosinski – con i suoi 1,4 miliardi di dollari al box office, la candidatura a sei premi Oscar e un'ottima accoglienza da parte della critica.

A questo punto, una domanda sorge spontanea: il cult Top Gun con Tom Cruise è invecchiato bene?