Top Gun 3, tutto nelle mani di Tom Cruise: 'A patto che sopravviva agli stunt'

Top Gun Maverick è stato un successo. Proprio come nel 1986 la pellicola è diventata il miglior incasso dell'anno sancendo il ritorno in gloria di Tom Cruise. Il produttore della pellicola ha parlato della possibilità di realizzare un terzo capitolo a patto che l'attore non ci lasci le penne.

"Molte persone ne parlano. Ma Tom è fuori a girare due film di Mission: Impossible ed è là fuori a rischiare la vita come fa di solito, sfortunatamente. Ma non ne abbiamo ancora discusso con lui" ha raccontato il produttore Jerry Bruckheimer che, dopo il successo del secondo capitolo sembra più che propenso a chiudere la trilogia sperando, ovviamente, in una risposta positiva dell'interprete di Maverick che pare più convinto che mai di rischiare la propria vita con stunt sempre più impossibili.

Mentre Jennifer Connelly ha parlato di quanto Tom Cruise meritasse una nomination agli Oscar, il produttore ha parlato della possibilità che il terzo film veda la luce ben prima del 36 anni passati tra il primo e il secondo capitolo. "Piace sempre fare film che intrattengono il pubblico, se riusciamo a trovare un modo per riportarne un altro, ovviamente. Perché non dovremmo? Ci sono voluti 35/36 anni per fare questo. Non si sa mai" ha concluso il produttore.

Nel frattempo vi sveliamo perchè Top Gun Maverick è stato candidato per miglior sceneggiatura non originale.