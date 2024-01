Top Gun 3, Joseph Kosinski non tornerà per 'colpa' del film F1 con Brad Pitt?

Il calendario, pienissimo, degli artisti di Hollywood è un parametro da prendere certamente in considerazione per capire quando i lavori su una determinata opera potranno cominciare e chi sarà chiamato a raccontare e a mettere in scena una determinata storia. In questo senso, gli impegni di Joseph Kosinski potrebbero portarlo lontano da Top Gun 3?

Dopo aver riportato le parole di Glenn Powell a proposito di Top Gun 3, torniamo ad occuparci del terzo capitolo della fortunata saga con Tom Cruise per condividere le ultime novità riguardo i tempi relativi all’inizio delle riprese e la possibilità, a dire il vero assolutamente remote, che Kosinski, regista del secondo film, potrebbe addirittura non tornare per il nuovo prodotto a causa dei tanti impegni che lo vedono coinvolto.

Il filmmaker, infatti, è al lavoro sul film con Brad Pitt dedicato alla Formula 1 e su altri progetti che non ha meglio specificato durante una puntata del podcast Happy Sad Confused: “Ho di fronte a me questo film sulla F1, adesso, e stiamo sviluppando altre cose. Tom è impegnato nelle riprese di Mission: Impossible e forse ad andare nello spazio. Quindi abbiamo tutti dei progetti molto ambiziosi di fronte. Forse quando io e Tom andremo a cena insieme se ne parlerà. Non è una cosa che butterei via così. Io sono impegnato, Tom è impegnato e Jerry sta producendo il film sulla Formula 1. Ci sono voluti 36 anni per Maverick e potrebbero volercene 36 per il prossimo. Si tratta di una storia che amo e di una sfida emozionante”.

Non sembrano esserci ottime notizie, dunque, per i fan del franchise, con il nuovo film messo in pausa in maniera indefinita per venire incontro alle esigenze di tutti i protagonisti coinvolti.

In attesa di sapere qualcosa di nuovo, vi lasciamo alla nostra recensione di Top Gun: Maverick.