Top Gun 3, Glen Powell promette grosse novità a breve sul film con Tom Cruise

In che modo Top Gun 3 potrebbe continuare la storia di Maverick? Ci sono tante opzioni, e nel frattempo un attore della saga ha dichiarato che presto arriveranno importanti novità su un eventuale sequel.

Glenn Powell, interprete di Jake "Hangman" Seresin in Top Gun: Maverick, ha risposto in un’intervista con Variety ai vari rumour che ipotizzerebbero un ritorno dell’intero cast del secondo capitolo. L’attore ha confermato che effettivamente qualcosa bolle in pentola: “Presto saranno annunciate cose divertenti... ma per me erano riservate. Parlo sempre con Joseph Kosinski, Cruise e Jerry Bruckheimer. Sta succedendo qualcosa e sembra molto eccitante. Non so quando tornerò... Sono sicuro che c'è un jet che mi aspetta in futuro".

Se Powell sembra essere abbastanza confidente sul suo ritorno in Top Gun con Tom Cruise, non sembra invece essere dello stesso avviso Jay Ellis, interprete di Reuben "Payback" Fitch. Queste le sue parole a Deadline: “Non so se tornerò per Top Gun 3, ma spero di sì. Sarò felice di indossare il costume. La rivincita è pronta se hanno bisogno di me, ma non ho avuto nessuna conversazione in merito. Voi ne sapete più di me a questo punto, quindi se scoprite qualcosa fatemelo sapere". Ma Top Gun 3 rischierebbe di rovinare la storia di Maverick?